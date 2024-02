Giornata di festa in casa Inter, che all'indomani del poker rifilato alla Salernitana festeggia anche il compleanno di Adriano: l'Imperatore compie oggi 42 anni. "L'ex centravanti verdeoro ha segnato 74 reti in 177 presenze con la maglia dell'Inter, vincendo 3 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane - ricorsa il club nerazzurro -. Sul campo ha messo in mostra un mix straordinario di tecnica, potenza e carisma".

Tutti in piedi per questo 🇧🇷

Buon compleanno Adriano #ForzaInter — Inter (@Inter) February 17, 2024