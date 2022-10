La partita di Champions League di mercoledì 26 a San Siro, se sul fronte Inter rappresenta il primo match point per conquistare gli ottavi di finale, dal punto di prospettiva del Viktoria Plzen, tenuto in piedi solo dalla matematica per i barrage di Europa League, rappresentano comunque una grande esperienza sul piano calcistico. Questo è quanto afferma l'attaccante Jan Kliment: "Ci aspetta un'altra grande avventura calcistica. Credo che i nostri fan la pensino come noi e verranno a sostenerci nel maggior numero possibile".