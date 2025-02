Adesso è ufficiale: Robin Van Persie è il nuovo allenatore del Feyenoord, prossimo avversario dell'Inter in Champions League negli ottavi di finale.

L'ex attaccante di Arsenal e United lascia dunque l'Heerenveen dopo un grande lavoro che ha portato i Trots van het Noorden a metà classifica nell'attuale Eredivisie e ha firmato con i biancorossi di Rotterdam un contratto fino al 2027.

"Siamo lieti di poter annunciare come nuovo tecnico una vera icona del club, Robin Van Persie - ha detto il direttore generale Dennis Te Kloese -. Robin conosce molto bene il club e sa esattamente cosa serve per ottenere i risultati che vogliamo".

Lo staff di Van Persie sarà composto dagli assistenti René Hake, Etienne Reijnen e John de Wolf e dall'allenatore dei portieri Jyri Nieminen. Il Feyenoord è in trattativa anche con Brian Pinas per il suo ritorno. Van Persie verrà presentato ufficialmente alla stampa lunedì 24 febbraio alle 15.30.

The next chapter starts here.



𝐑𝐨𝐛𝐢𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐢𝐞, welcome home again! pic.twitter.com/mgaM8yl79e