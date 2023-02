Si scorge l'amarezza per il risultato maturato a San Siro ma anche la volontà ferma di ribaltare tutto al ritorno nelle parole rilasciate da Pepê a margine di Inter-Porto 1-0: "Abbiamo giocato una grande partita creando occasioni per segnare, ma purtroppo non siamo usciti da Milano con il risultato che volevamo - le sue parole a ESPN -. Entrambe le squadre vogliono a tutti i costi qualificarsi ai quarti, questa è una "partita" di 180 minuti e ne abbiamo altri 90 da giocare in casa.