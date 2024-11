Questa volta il Bayer Leverkusen la beffa nel finale di gara la subisce: pareggio dal retrogusto amarissimo per la formazione di Xabi Alonso che vede sfuggirsi la vittoria di mano a un minuto dal novantesimo grazie alla rete di Koji Miyoshi che regala al Bochum un punto insperato e molto importante. Il Bayer aveva trovato il vantaggio al 18esimo con Patrik Schick che lanciato da Florian Wirtz infila in maniera secca il portiere Patrick Drewes, ma all'89esimo arriva la stoccata del nipponico che sorprende le Aspirine, che agganciano RB Lipsia ed Eintracht Francoforte a quota 17 ma vedono il Bayern Monaco allontanarsi in vetta a più nove.