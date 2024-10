Il Monaco (avversario dell'Inter a gennaio in Champions) si conferma in vetta alla Ligue 1, ma con una partita in più rispetto al PSG. I monegaschi pareggiano a reti bianche contro il Lille, avendo giocato in inferiorità numerica nella mezz'ora finale di gara complica l'espulsione di Teze. Molto nervosismo e gara che non si è sbloccata fino al triplice fischio.