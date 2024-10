"È una squadra forte, da Champions League". Marco Rose, allenatore del Lipsia e uno degli avversari dell'Inter in Champions League, parla così della Juventus alla vigilia della sfida contro i bianconeri. E ribadisce il suo amore per l'Italia: "Sì, mi piace l'Italia. Ho passato anche qualche vacanza, è un paese grande e meraviglioso. Il campionato italiano è sempre molto interessante perché ha tantissimi top club: squadre come Juventus, Fiorentina, Milan, Inter, Roma e Lazio, che tra l'altro ho affrontato spesso nella mia carriera da allenatore. Il calcio italiano è speciale. Domani giochiamo contro una squadra italiana e vorrei avere ancora successo".