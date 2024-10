Quarta vittoria di fila in campionato per l'RB Lipsia, che hanno la meglio anche sul Friburgo superato per 3-1 nel match valido per l'ottava giornata di Bundesliga. Con questo successo, la squadra di Marco Rose arriva a quota 20 punti e si prende momentaneamente il primato in solitaria, aspettando la sfida del Bayern Monaco in casa del Bochum di domani.

Sono gli ospiti a passare in vantaggio con Ritsu Doan nel primo tempo, ma nella ripresa i padroni di casa si scatenano: dopo due minuti pareggia Will Orban, poi Lutsharel Geertruida e Lois Openda chiudono la pratica per i Roten Bullen.