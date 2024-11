L'Arsenal si risolleva pienamente dopo la sconfitta di San Siro demolendo, tra le mura amiche dell'Alvalade, lo Sporting Lisbona schiacciato con un perentorio 1-5. Il tecnico dei Gunners Mikel Arteta, intervenuto in conferenza stampa dopo la partita, fa un parallelo tra le due sfide andate in maniera così diversa: "È vero che il risultato è molto diverso dalla prestazione, e anche dall'intensità dell'avversario che abbiamo affrontato quando abbiamo giocato contro l'Inter. Ero così contento di quello che ho visto, e sapevo che in questo percorso sarebbero successe cose belle in Europa. Siamo stati in grado di farlo e replicarlo per essere ancora più efficienti nella metà campo avversaria. E sono molto contento perché la squadra ha giocato con tanto coraggio, perché sono davvero bravi. Guardandoli dal vivo, ho capito quanto sono bravi".