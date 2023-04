Il Benfica continua la sua marcia trionfale verso il titolo di campione portoghese, mantenendo una distanza di sicurezza di dieci lunghezze sul Porto, primo inseguitore, grazie all'1-0 imposto al Rio Ave: "E' stata una vittoria molto importante, sapevamo quanto fosse difficile giocare contro il Rio Ave in casa loro - il commento a caldo del tecnico delle Aquile Roger Schmidt -. Nel primo tempo abbiamo fatto buone transizioni, ma non abbiamo saputo sfruttarle con l'ultimo passaggio. Nella ripresa abbiamo segnato e difeso bene. Il titolo? Manca una partita in meno".