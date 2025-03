È un po' polemico Quilindschy Hartman, terzino sinistro del Feyenoord, che nel corso di un'intervista rilasciata al magazine dei tifosi del club Hand in Hand, per sottolineare le difficoltà affrontate in questa stagione dal club di Rotterdam, sembra muovere una critica nei confronti del club per l'operato sul mercato: "Ovviamente, un certo numero di giocatori se ne sono andati, Geertruida, Wieffer, Minteh e un certo numero di persone che erano importanti per il nostro gioco. Non ci sono state sostituzioni individuali, e ora che anche Santiago Gimenez se n'è andato e non c'è un sostituto immediato pronto". Anche se poi richiama la squadra alle sue responsabilità: "Noi, soprattutto come giocatori e allenatori, dobbiamo guardarci allo specchio. È chiaro che dobbiamo giocare meglio e ci stiamo davvero provando. Ora dobbiamo lottare per il terzo posto. Vedo molto potenziale nei giocatori che il Feyenoord ha portato. Ma ci vuole tempo. È un peccato nel breve termine, ma è la realtà. L'intenzione è riprenderci rapidamente elottare per i primi due posti."

Hartman non nasconde che la definizione di 'anno sabbatico' per il Feyenoord può essere calzante: "Se intendi dire che non stiamo più lottando per il primo e il secondo posto, puoi dirlo. Dobbiamo arrivare terzi, altrimenti sarà un anno davvero mediocre. Lo sentiamo anche noi come giocatori. Personalmente, sento anche quella pressione, ma è per questo che siamo diventati calciatori. Non mi rende nervoso; dobbiamo convertire quella pressione in energia e forza. Nella mia ultima partita prima dell'infortunio, il Feyenoord era in una situazione completamente diversa rispetto a ora che sono tornato. Ora cercherò di capovolgere la situazione insieme alla squadra. Cerchiamo di raggiungere almeno questo obiettivo del terzo posto e poi raggiungeremo la Champions League tramite i play-off".