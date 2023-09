"Giocare in Champions League è sempre una grande sfida, le squadre hanno tutte tantissima qualità". Lo dice Roger Schmidt, allenatore del Benfica, durante la conferenza stampa pre-Salisburgo. I portoghesi, eliminati dall'Inter in Champions League nella passata stagione, sono stati inseriti nello stesso girone dei nerazzurri: "Dobbiamo essere concentrati in ogni partita e adesso in questi 90 minuti contro il Salisburgo - prosegue il tecnico tedesco -. Abbiamo sei partite per dimostrare che meritiamo di essere una delle due squadre in grado di passare il turno. La mia esperienza è che dobbiamo essere concentrati in ogni partita, non possiamo commettere errori. Sappiamo che anche in casa, in Champions League, dovremo dimostrare tanto lavoro, attenzione e concentrazione. Siamo ben preparati, fiduciosi e abbiamo rispetto per il nostro avversario".

Ma che ambizione ha Schmidt in questa Champions League dopo i quarti di finale della passata stagione, fatali per mano dell'Inter? "Ho molto rispetto per la Champions League. Negli ultimi due anni il Benfica è arrivato ai quarti di finale, è stato un grande successo per il club, ma questo non significa che ora sia più facile - sottolinea l'allenatore dei lusitani -. È sempre una sfida raggiungere la fase a eliminazione diretta. Dobbiamo concentrarci sulla fase a gironi, sarebbe bellissimo raggiungere quello che abbiamo già ottenuto, sicuramente faremo il massimo per riuscirci, ma al momento non siamo concentrati su quello, siamo concentrati su questa partita".