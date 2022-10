"Facciamo l'autocritica. Dobbiamo farla". Sono le parole del portiere del Barcellona Ter Stegen, nella conferenza stampa post-sconfitta contro il Bayern Monaco: "Siamo i primi a voler migliorare. L'importante è che questa sconfitta non ci influenzi nel prosieguo del cammino. Ovviamente l'obiettivo era continuare in Champions League, che era l'obiettivo principale. Abbiamo una squadra con molto potenziale. Alla fine giochi bene a Monaco e non raccogli nulla. Contro l'Inter lo stesso. Volevamo di più", ha concluso.