Alla vigilia della gara di Carabao Cup contro il Preston North End, il tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta ha fatto il punto della situazione sui giocatori infortunati. Partendo da una notizia su Riccardo Calafiori: "Direi che starà fuori per qualche settimana", ha annunciato il tecnico spagnolo, facendo capire che la presenza dell'ex Bologna nella sfida di Champions League contro l'Inter è praticamente da escludere.

Qualche speranza in più invece c'è per Martin Odegaard: "Lavora sul campo da qualche settimana, ma ci sono ancora alcune caselle da spuntare. Quanto velocemente potremo fare quell'ultima fase della riabilitazione è una domanda a cui dovremo rispondere quando avremo giocatori in giro e lui inizierà a competere con la squadra, cosa che non ha ancora fatto. Rientro prima della sosta? Speriamo di sì, ma dovremo vedere come andrà". Ci sono poi buone notizie: "Stiamo ancora valutando Gabriel, non sembra affatto male. Si sentiva molto meglio del previsto, quindi speriamo che stia bene. E anche Jurrien Timber sta bene: era molto stanco, era fuori da un po' e non poteva continuare la partita, ma non ci sono nuovi infortuni".