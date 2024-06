La UEFA ha definito come "totalmente corretta" la decisione presa dall'arbitro Anthony Taylor e del VAR Stuart Attwell di annullare il gol di Xavi Simons nel corso di Olanda-Francia a Euro 2024 dello scorso 21 giugno. "La posizione geografica dell'attaccante (Dumfries, ndr) ha avuto un impatto sul portiere (Mike Maignan, ndr). Ci sono sempre elementi di miglioramento. Possiamo ridurre la durata della revisione", ha dichiarato il responsabile degli arbitri, Roberto Rosetti, in un briefing su Zoom alla presenza di alcuni giornalisti. Lo riporta Henry Winter.

Uefa confirms as “totally correct” decision by ref Taylor and VAR Attwell to rule out Simons’ strike in #NEDFRA. “The geographical position of the attacker (Dumfries) was impacting the keeper (Maignan),” says Rosetti. @UEFA refs' chief says 2min+ delay for review not ideal.…