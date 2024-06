Georgia e Repubblica Ceca lottano alacremente, ma alla fine esce fuori un pareggio che non serve a nessuno, considerando l'esordio poco felice per entrambe. Mikautadze apre le marcature per la Georgia realizzando il rigore al tramonto del primo tempo. Poi nella ripresa a ristabilire la parità ci pensa Schick all'ora di gioco.