Dopo l'esternazione di ieri di Marcus Thuram, che ha lanciato un appello al voto per fermare l'avanzata del Rassemblement National alle prossime legislative di fine mese in Francia, la FFF, la Federcalcio Francese, ha deciso di muoversi direttamente: oltre al comunicato pubblicato ieri sera, il presidente federale Philippe Diallo ha convocato Kylian Mbappé e Antoine Griezmann, capitano e vice-capitano dei Bleus, per chiarire la posizione dell'organismo federale su questa delicata questione spiegando loro l'approccio della Federazione ed evitare qualsiasi malinteso con i giocatori.