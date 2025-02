I lettori più datati di FcInterNews.it lo conoscono da tempo, visto che Yuri Alberto si era concesso in esclusiva alla nostra testata circa otto anni fa (RILEGGI QUI). Oggi però il profilo dell’attaccante brasiliano in forza al Corinthians, secondo indiscrezioni provenienti dal Sudamerica, è tornato in auge per vestire i colori nerazzurri. Per capirne di più abbiamo interpellato in esclusiva André Cury, il suo agente: “Si tratta di un calciatore speciale, l’anno scorso ha segnato 31 gol, è un nazionale del Brasile. Normale che abbia parlato di lui con tanti club in Europa”.

È un giocatore da Inter?

“Assolutamente, può giocare in Italia”.

Corrisponde al vero la sua valutazione di 25 milioni?

“Più o meno. È un 2001, è forte. Adesso aspettiamo il mercato e vediamo quello che succede. Ieri sono rientrato in Brasile. Il prossimo mese tornerò in Europa”.

Concretamente ci sono stati contatti con club italiani?

“Sì, con Inter, Atalanta e Napoli, anche se per ora non c’è nulla di ufficiale”.

Per le sue caratteristiche, a quale giocatore potrebbe essere paragonato per stile di gioco?

“A Vlahovic della Juventus”.