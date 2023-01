La mission è chiara: giocare con continuità. Questo l'obiettivo dell'Inter e di Mattia Zanotti, terzino destro fresco 20enne, che potrebbe seguire le orme di Filip Stankovic, Samuele Mulattieri e Gaetano Oristanio e partecipare all'Erasmus olandese per 'diventare grande'. Il club nerazzurro domani dovrebbe definire con l'AZ Alkmaar il trasferimento in prestito (formula ancora da definire) di uno dei suoi migliori prodotti delle giovanili negli ultimi anni, nella speranza che questa esperienza lo veda in campo, in Eredivisie, con continuità.