Nessuna spesa folle, ma sempre la sostenibilità come linea di guida di un mercato che sicuramente non sarà faraonico. Da quanto raccolto da FcInterNews, nel vertice di quest’oggi in sede nerazzurra, tra Inzaghi e la dirigenza dell’Inter, non si è parlato del rinnovo del mister piacentino. Ma si sono buttate giù un po’ di idee per il mercato che sarà.

Marotta e Ausilio, visto il budget a disposizione, dovranno essere creativi, provando magari ad inserire una o più pedine nelle trattative in entrata per finanziare gli eventuali acquisti. In più si dovrà tenere conto che non tutti i giocatori in scadenza rimarranno a Milano. Insomma, niente spese pazze e mercato molto simile a quello dello scorso anno.