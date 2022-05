Stagione positiva per Niccolò Squizzato, centrocampista centrale classe 2022, sotto contratto con la società nerazzurra fino al giugno del 2024, ma in forza in questa stagione sportiva alla Juve Stabia, club campano che ha militato nel girone C della terza serie. Dopo tutta la trafila nel settore giovanile dell'Inter, ecco che per il giovane nativo di Gallarate si sono aperte le porte del calcio professionistico: 12 gettoni totalizzati (come centrale, ma anche come mediano) nel corso dell’annata sportiva che sarebbero potute essere molte di più senza qualche problema fisico.