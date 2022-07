È stallo nella trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain per il trasferimento di Milan Skriniar. I francesi, ad oggi, hanno offerto 53 milioni + 7 di bonus per un totale di 60 milioni, ben lontani rispetto alla cifra di partenza chiesta dai nerazzurri: 80 milioni. Resta la convinzione - per chi sta mediando tra le parti - che a 65-70 milioni si possa chiudere l’operazione. Ma per la prima volta da mesi si parla di stallo e non si sa quando - e se - il PSG alzerà la propria offerta per andare incontro alle esigenze dell'Inter. Dovrebbe succedere, almeno in teoria, nei prossimi giorni. Non fosse così Skriniar resterebbe a Milano e lo farebbe molto volentieri.