Sebastiano Esposito è un nuovo giocatore del Bari, almeno fino al 30 giugno 2023. L'attaccante dell'Inter, reduce dal prestito all'Anderlecht nella prima metà di stagione, ha appena firmato per i biancorossi. Il classe 2002 di Castellammare di Stabia si trasferisce in prestito secco in Puglia.