Quella passata è stata un’ottima stagione per Andrea Pelamatti, esterno sinistro classe 2004, nel settore giovanile nerazzurro: 35 presenze totali, suddivise tra Under 17 (10 gettoni), Under 18 (17) e Primavera, condite da un gol, 6 assist per 2016 minuti totali in campo. Ma la crescita non è stata solo nei numeri, dato che il giovane Pelamatti si è saputo disimpegnare, e bene, non solo nel suo ruolo naturale, quello appunto di esterno mancino, ma anche di mezzala e centrale di centrocampo.