Non un motivo disciplinare ma sportivo ha portato all’esclusione di André Onana dai titolari del Camerun contro la Serbia. Tutto - secondo quanto appreso da FcInterNews da una fonte vicina al giocatore - dipende da una discussione avuta tra il portiere dell’Inter e il ct Rigobert Song sullo stile di gioco. L’allenatore del Camerun non vuole che Onana corra rischi, esca dalla porta, ma pretende che resti tra i pali e giochi facile.

Da qui il problema. l'ex Ajax non vuole cambiare l’approccio alla partita e il modo di come affrontarla. Il giocatore non sarà nemmeno in panchina e, in attesa di conferme, sarebbe pronto a lasciare addirittura il Qatar.