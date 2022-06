Il Monza spinge, Andrea Pinamonti riflette. Adriano Galliani non ha ancora mollato la presa per l'attaccante di proprietà dell'Inter, una sua priorità per il reparto offensivo dell'ambiziosa neopromossa. Questa settimana i brianzoli insisteranno con la punta classe '99, dopo aver ottenuto il via libera dai nerazzurri. Pinagol è in vacanza e valuta cosa sia meglio per il proprio futuro, ad oggi il Monza non lo convince ma è l'unico club che ha mostrato interesse concreto per lui, pronto a corrispondergli l'ingaggio attuale e soddisfare le richieste dell'Inter. Nei prossimi giorni dunque nuovo assalto, con i biancorossi che sperano sia quello determinante.