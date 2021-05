Sirene parigine per Achraf Hakimi: Leonardo è alla ricerca di nuovo terzino destro e ha messo gli occhi sul forte esterno marocchino. Uno dei pilastri dell'Inter che però dovrà fare cassa in qualche modo in estate per esigenze di bilancio.

L'ex Borussia Dortmund e Real Madrid è felice a Milano e vorrebbe proseguire in nerazzurro la sua avventura, però guadagna 6 milioni netti e dinanzi a un'offertona per Suning non ci sono incedibili in questo mercato. Ecco perché l'ombra di Leonardo aleggia pericolosamente dalle parti di viale della Liberazione...