In questo momento, non è dato sapere se Hakan Calhanoglu continuerà a vestire la maglia dell'Inter anche nella prossima stagione oppure ascolterà le sirene tedesche che in questi giorni sono sempre più rumorose. Di certo, in casa Inter non si vuole rimanere in attesa passiva degli eventi e si sta ragionando già sulla possibile sostituzione del centrocampista turco qualora dalla Baviera arrivasse la famosa offerta irrinunciabile. I nomi che circolano sono interessanti ma pochi sarebbero in grado di ricoprire il ruolo di playmaker in cui Calhanoglu ormai eccelle.

Tra questi figura anche Morten Hjulmand, ex Lecce, trasferitosi la scorsa estate per 20 milioni circa allo Sporting Lisbona. Per molto tempo i nerazzurri, su segnalazione di Pantaleo Corvino, amico di Piero Ausilio, hanno monitorato il centrocampista danese classe 1999 senza mai affondare il colpo per assenza di necessità nel ruolo. Non solo: lo hanno osservato dal vivo anche durante questo Europeo in Germania, in cui il diretto interessato si è tolto persino lo sfizio di segnare un gol importante contro l'Inghilterra. Ovviamente al momento non c'è trattativa, anche perché il prezzo non sarebbe così basso considerando che in Portogallo non regalano nulla e c'è il rischio che lo Sporting chieda fino a 40 milioni di euro. Resta il fatto che l'Inter non abbia mai perso di vista Hjulmand e continui a tenerlo in grande considerazione

