Per adesso è un'idea e nulla più, ma non è escluso che qualcosa si possa muovere in questi ultimi giorni di mercato. Mentre sta portando a termine la trattativa per Benjamin Pavard, l'agente Pini Zahavi ha chiesto all'Inter se è interessata a Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo che dopo il mancato trasferimento al Napoli vuole lasciare gli emiliani. Il 25enne di Marsiglia, tra l'altro, è reduce dall'espulsione proprio al Maradona, a conferma di un nervosismo difficile da nascondere. L'idea è uno scambio che coinvolga Stefano Sensi, che ha contratto in scadenza nel 2024 ed è assai conosciuto dalle parti del Sassuolo.

Certo, non si tratterebbe del centrocampista con fisico di cui Simone Inzaghi avrebbe bisogno, ma sarebbe più che altro un'operazione di comodo, soprattutto lato Lopez. Da capire se Beppe Riso voglia adoperarsi per riportare Sensi nella sua ex squadra ora che sulla carta è riuscito a farlo rimanere a Milano.