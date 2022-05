Un futuro che potrebbe essere lontano dall’Italia, per la precisione in Germania. Ieri nella sede nerazzurra, come appurato da FcInterNews, si è presentato Giacomo Petralito, noto agente e intermediario che lavora soprattutto per il mercato tedesco. Ecco quindi che nella chiacchierata con i dirigenti dell'Inter si è parlato anche di sondare il terreno con i club della Bundesliga per trovare collocazione ad alcuni tesserati che non rientrano più nei piani della società di Viale della Liberazione.