Simone Inzaghi, per Torino-Inter, potrà contare su tutta rosa a sua disposizione, a eccezione di due pedine: Marko Arnautovic ha iniziato a presentarsi sul campo, con una corsa molto leggera, come appurato da FcInterNews.it. Mentre Juan Cuadrado ha continuato con le terapie. Entrambi non saranno come previsto a disposizione domani nella sfida contro i granata.

