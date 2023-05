"Grazie San Siro per il supporto costante! Speriamo di rivederci tra qualche settimana". Danilo D'Ambrosio, dopo la vittoria dell'Inter contro l'Atalanta che l'ha visto protagonista in campo, ha pubblicato queste parole attraverso i propri profili social. Una sorta di auspicio visto che il jolly difensivo dell'Inter ha un contratto in scadenza il 30 giugno e ancora il discorso sul rinnovo non è particolarmente fluido.

Al momento infatti non c'è intesa tra le parti per proseguire il rapporto insieme anche la prossima stagione. La distanza non è economica ma sulla durata del nuovo accordo. Il classe 1988 vorrebbe un biennale mentre l'Inter offre solo un rinnovo annuale. Per questa ragione tra le parti al momento è stallo.

D'Ambrosio comunque avrebbe alternative: c'è una proposta da un club turco è un sondaggio con la gente da due società italiane tra cui il Monza punto ovviamente fosse per lui rimarrebbe in nerazzurro dove è praticamente di casa ma c'è ancora da lavorare per trovare un'intesa.