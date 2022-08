L'ultimo tassello che manca all' Inter per completare la rosa di questa stagione è il centrale difensivo che sostituisca Andrea Ranocchia . Ormai, a 13 giorni dalla chiusura del mercato, è chiaro come il profilo scelto sarà a costo zero, stipendio alla portata e soprattutto senza obblighi di riscatto. Nelle ultime ore, quasi dal nulla, è emersa la candidatura di Trevoh Chalobah , centrale inglese classe '99 del Chelsea . Un ragazzo di belle speranze che, con il possibile arrivo in maglia Blues di Wesley Fofana (il quale ha chiesto al Leicester di non giocare domani contro il Southampton per smuovere le acque), avrebbe ancora meno minutaggio. Per questa ragione si tiene pronto a un eventuale trasferimento e il fatto di essere seguito da Frank Trimboli e Paolo Busardò lo potrebbe spingere proprio verso l'Italia. Sulla carta sembrerebbe tutto apparecchiato, ma in realtà non è così. Il Chelsea infatti non vuole continuare a fare beneficenza liberando i propri giocatori a condizioni favorevoli. Per Chalobah è disposto a discutere un prestito, purché sia oneroso e con obbligo di riscatto. In soldoni, 5 milioni subito e altri 25 più avanti, per un totale di 30 milioni che è l'attuale valutazione del difensore 23enne. Condizioni che all'Inter neanche passano per la mente. Poi, magari, con l'intermediazione di Busardò le condizioni potrebbero cambiare, ma al momento non è una pista percorribile per i nerazzurri.

Lo è invece, e non è una novità, quella che porta a Francesco Acerbi. La Lazio spinge perché vada dopo aver rotto con l'ambiente biancoceleste. L'agente Federico Pastorello è convinto di poterlo portare a Milano proprio dopo la trasferta all'Olimpico contro la Lazio del 26 agosto. Il presidente Claudio Lotito però non vuole concedere un prestito secco senza obbligo di riscatto, l'idea di ritrovarsi il 34enne cresciuto nel Milan ai cancelli di Formello la prossima estate non lo entusiasma. Ma in Viale della Liberazione non vogliono inserire alcun obbligo, neanche a determinate condizioni. Al massimo un diritto, per tenersi aperta una porta qualora Acerbi facesse bene in nerazzurro. E pur non volendo toccare il tesoretto raccolto finora dalle cessioni, ci sarebbe una tiepida apertura a pagare il prestito, ma poche centinaia di migliaia di euro. Soluzione che potrebbe convincere il club biancoceleste a liberare l'esperto difensore.

Sullo sfondo rimane il nome di Manuel Akanji, che alla luce delle richieste del Borussia Dortmund è improbabile che possa vestirsi di nerazzurro questa estate. Per questa ragione la strategia che porta allo svizzero prevede un trasferimento la prossima estate a parametro zero, una volta trovato l'accordo definitivo con il giocatore che già oggi si sarebbe trasferito a Milano con entusiasmo. Sempre che nel frattempo non accada qualcosa che cambi le carte in tavola.