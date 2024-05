Sono ore caldissime in casa Inter, dal passaggio nelle mani di Oaktree fino alle trattative per i rinnovi contrattuali. Ormai non è più un mistero: la questione relativa al prolungamento di Lautaro Martinez resta la più spinosa. C'è, infatti, al momento ancora una certa distanza tra le richieste dell'entourage dell'attaccante argentino e l'offerta del club, che non può spingersi oltre certe cifre anche per non provocare un effetto a catena sugli altri rinnovi. Sarà fondamentale l'incontro che si terrà prossimamente tra il club nerazzurro e l'agente del calciatore, Alejandro Camano.

Stando a quanto filtra, il procuratore si trova già a Milano, ma non incontrerà l'Inter oggi. Al momento le parti ancora non hanno fissato un appuntamento, ma quasi sicuramente si svolgerà entro sabato. 48 ore decisive, dunque, per decidere il futuro del capitano nerazzurro.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!