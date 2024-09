Finalmente i tempi sembrano essere maturi. Secondo quanto fatto filtrare dall'Inter nelle ultime ore, al rientro dalle fatiche di Nations League arriverà la firma sul nuovo contratto di Denzel Dumfries. L'accordo, raggiunto da tempo, è sulla base di 4 milioni netti più bonus fino al 2028 ma, come emerso, ci sarà una clausola rescissoria. Un dettaglio ancora da definire, l'ultimo rimasto prima del nero su bianco. La clausola, secondo quanto appurato da FcInterNews.it, dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro, una via di mezzo tra le richieste dell'entourage (15 milioni) e le idee della società nerazzurra (25 milioni).

In parole semplici, dalla prossima estate e per un periodo limitato chiunque voglia Dumfries potrà farlo senza trattare con l'Inter, versando la cifra per liberare l'esterno destro dal nuovo contratto. Cifra che sarebbe bassa considerando che si tratta di un giocatore titolare della propria Nazionale (ieri a segno contro la Germania), corretta alla luce della mai celata volontà del classe '96 di fare un'esperienza in Inghilterra e del fatto che la scorsa estate nessuno si è mai avvicinato alla valutazione di 25-30 milioni data dai nerazzurri. Inoltre, visto il peso a bilancio dell'ex PSV Eindhoven, garantirebbe al club una significativa plusvalenza. Tutti ragionamenti che spingono verso l'inserimento di questa clausola nel nuovo contratto di Dumfries..