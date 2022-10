Quindi lei lo vede all’Inter in futuro, non solo per giocare pochi minuti . "Speriamo e crediamo possa diventare un giorno il 9 titolare dei nerazzurri".

Dove vuole arrivare? "Sogna l’Inter. Ma prima lotta per una convocazione per il Mondiale. E ancora prima farà di tutto per il bene dell’Empoli. Oggi è focalizzato sull’aiutare i toscani, il resto verrà di conseguenza".

Nick Maytum , l’agente di Martin Satriano , commenta in esclusiva per FcInterNews, il momento magico del suo assistito: "Sta giocando molto bene all’Empoli e ha meritato la convocazione e l’esordio nella Nazionale maggiore dell’Uruguay. Un qualcosa di assolutamente speciale per lui. Ci siamo sentiti e ovviamente era felicissimo".

Cosa le hanno detto dall’Inter prima del prestito all’Empoli?

"Loro apprezzano i toscani. Sono il posto giusto per far crescere giovani talenti, facendo far fare loro le ossa al calcio italiano".

Mi sembra palese che molti club apprezzino Satriano, ma lui abbia le idee chiare: punta all’Inter.

"Esattamente. Si tratta di una grande squadra, di un club che ha tutto: titoli e storia. I più grandi attaccanti hanno vestito la casacca nerazzurra, speriamo che Martin segue questa grande tradizione".

In questo momento è negli Usa. Per quale motivo è lì? Qualche affare in vista?

"Sì, il mercato della MLS è interessante, sono qui per qualche meeting, nulla a che vedere con Satriano, sia chiaro. Chissà che la SA Sports Management, l’agenzia leader o comunque tra le migliori del posto in termini di reclutamento, non scopra nuovi potenziali top".

Un altro suo assistito, Sebastian Caceres, ha fatto benissimo con l’Uruguay. Non è che presto lo vedremo in Serie A?

"Ha giocato tutti i minuti delle due partite delle Celeste di questo mese. È più che pronto per qualsiasi campionato top in Europa. È un modello di professionalità, con una mentalità top e incredibili abilità atletiche. Sicuramente arriverà nel Vecchio Continente e ci resterà per molto tempo".