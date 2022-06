Ci fosse stato Matt Bellamy, leader storico dei Muse, avrebbe messo a ferro e fuoco tutta Londra, o quantomeno il palazzo adibito a sede del Tottenham Hotspur Football Club, ovviamente in senso artistico come nell'ultimo dei suoi video "Will of the People", title track dell'album in uscita a fine agosto. Come spiegano i Muse in una nota, la canzone tratta, semplicemente, "una storia immaginaria ambientata in un metaverso immaginario su un pianeta immaginario governato da uno stato autoritario immaginario gestito da un algoritmo immaginario manifestato da un centro dati immaginario che gestisce una banca immaginaria che stampa una valuta immaginaria che controlla una popolazione immaginaria che occupa una città immaginaria contenente un appartamento immaginario in cui un giorno un uomo immaginario si è svegliato e ha pensato 'f*****o'". Sensazioni forse portate un po' troppo all'estremo, ma che anche il tifoso dell'Inter, purtroppo reale, rischia di vivere per il secondo anno di fila in una storia anche questa tutt'altro che immaginaria in cui l'autorità centrale (Suning) ha preparato l'ennesima svendita dei suoi campioni. A Milano non si fa la rivoluzione (quella emerge quando e solo se è l'unico modo per bloccare operazioni di mercato prive di qualsiasi logica e che favoritebbero una rivale come la Juve, vedasi lo scambio che non fu Guarin-Vucinic), ma il minimo che ci si possa attendere nell'era dei social, non ancora del metaverso, è che il tifo interista alle notizie sull'uscita di Bastoni in direzione Spurs risponda facendo spopolare l'hashtag #SuningOut, ossia un invito diretto agli Zhang di lasciare il timone del club a chi avrebbe veramente a cuore anche il successo sportivo oltre ai valori della squadra, e poi la faccia finita ogni anno con i discorsi sull'attivo, il bilancio e l'autofinanziamento. E quando l'hashtag va in tendenza, ossia quando rientra tra le voci maggiormente registrate dall'algoritmo di Twitter, significa che la Volontà del Popolo ha raggiunto volumi di protesta tale che sarebbe un azzardo per i soggetti a cui ci si appella ignorarla. Pur senza i social, anche i grandi monarchi francesi del passato ne sapevano già qualcosa.