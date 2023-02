Venticinque tiri in porta, di cui 16 da dentro l'area: appena 5 nello specchio. Basta questo dato a riassumere la prestazione dell'Inter a Genova. Storicamente Marassi è uno stadio che richiede ai nerazzurri il massimo impegno per uscire con 3 punti e anche ieri sera se n'è avuta conferma. Il massimo impegno non c'è stato, quindi niente vittoria. E un'enorme occasione sprecata per (semi)chiudere il discorso Champions, oggi più che mai aperto a ogni soluzione. Davvero un peccato che l'Inter non sia andata oltre il compitino, mancando totalmente di cattiveria sotto porta. Difficile trovare un giocatore meritevole di lodi, forse il solo Mkhitaryan è riuscito a mantenere alto il suo standard. Per la Sampdoria è stato quasi facile, pur concedendo qualche potenziale occasione, blindare la propria porta e portare a casa un punto che forse non la salverà dalla retrocessione, ma di certo fa tanto, tantissimo morale.

A scanso di equivoci, i nerazzurri sono stati padroni del campo assoluti, ma arrivare con il pallone ai sedici metri e peccare di scarsa lucidità nei momenti clou è una colpa non da poco, ormai abituale per questa squadra che crea tanto ma converte pochissimo. E se Lautaro torna per una sera quello sprecone, nervoso e impacciato in area di rigore, non c'è nessuno che riesca a sostituirlo. Impreciso Lukaku, che pure all'inizio fa il proprio dovere, compreso riprendere un emotivo Barella; impreciso Calhanoglu, che tornando ad agire da trequartista ha fatto fatica a recuperare i vecchi codici tattici; imprecisi un po' tutti quelli che si sono avvicendati nell'area blucerchiata. Lo 0-0, posta anche la qualità sotto rete dei padroni di casa, è sembrato inevitabile già prima che si arrivasse ai minuti finali. Quella classica sensazione che l'Inter non l'avrebbe sbloccata neanche giocando un altro tempo da 45 minuti, perché sono serate la cui scontatezza a un certo punto si tocca con mano e solo la classica botta di c... (poco frequente in casa interista) potrebbe alterare.