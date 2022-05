Il campionato non è finito da nemmeno una settimana, ma sembra quasi trascorsa un’eternità. Sarà perché l’ultima gara tra Sassuolo e Milan ha lasciati interdetti tutti gli amanti di questo sport (nel senso che una tale prestazione dei neroverdi non ha di certo messo pathos all’ultima di A, né è stato un bello spot per il nostro campionato) o più semplicemente perché il calciomercato è iniziato col botto (con gli agenti di Perisic, ripresi ed intervistati da noi in esclusiva in sede nerazzurra), ma è davvero già tempo di pensare a quel che sarà.

Fossi un tifoso, sarebbe durissima mantenere un certo contegno. Siamo sinceri, un giorno sembra quasi che l’Inter stia per sparire, l’altro che nella prossima stagione vedremo Dybala-Lukaku-Lautaro tridente delle nuove meraviglie nerazzurre. In più in procinto di arrivare a Milano ecco pure Bremer, Asllani, Mkhitaryan e magari qualche atto calciatore di livello.

La verità sta nel mezzo. Sicuramente l’Inter dovrà cedere per comprare. Il che non significa svendere tutti i propri gioielli (in realtà basterebbe piazzare i vari esuberi e si raggiungerebbe una cifra sicuramente interessante), ma senza cash in entrata, non puoi investire denari per acquistare i cartellini dei calciatori.