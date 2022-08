Un luglio un po' deludente ha intaccato l'entusiasmo per un giugno famelico, in cui l'Inter ha chiuso più operazioni di mercato, compresa quella pesantissima di Romelu Lukaku che segnerà, nel bene o nel male, l'intera stagione nerazzurra. I mancati arrivi di Paulo Dybala, reclamato dalla piazza e assai desiderato da Beppe Marotta, ma soprattutto quello doloroso di Gleison Bremer, eletto erede di Milan Skriniar ma perso in favore della rivale storica, hanno evidenziato le sabbie mobili finanziarie in cui la dirigenza sta operando in questa sessione estiva. Grandi occasioni a portata di mano e con evidenti benefici per la squadra impossibili da completare per rispettare pedissequamente i paletti autoimposti dalla proprietà. E viene da pensare che, in condizioni normali in cui non sei costretto a chiudere in netto attivo il bilancio, l'Inter oggi sarebbe una spanna, se non due, sopra le altre. Ma tant'è, la situazione è questa e la sostenibilità forse conta di più della competitività, che in Viale della Liberazione cercano comunque di garantire pur operando in ristrettezze finanziarie e organizzando nozze con i fichi secchi. Magari, in tal senso, concentrandosi più su ciò che è stato fatto invece che su quel che è sfumato, Marotta, Ausilio e Baccin meriterebbero un applauso.

Resta il fatto che, pur essendo indubbiamente competitiva, la rosa a disposizione di Simone Inzaghi non può dirsi completa. Sulla carta manca un difensore centrale che vada a riempire la casella liberata da Andrea Ranocchia e possa dare riposo a Stefan de Vrij (controcorrente: bene che rimanga). Così il famoso doppio giocatore per ruolo sarebbe garantito. Probabile che la dirigenza aspetti ancora qualche giorno per capire se arriveranno offerte per Skriniar o per Denzel Dumfries e per sfruttare eventualmente opportunità di mercato a basso costo. Ma con l'arrivo del difensore saremmo a posto? Sì, sempre sulla carta. Ma rimangono due punti interrogativi non da poco: la fascia sinistra e il reparto d'attacco. Andiamo per ordine.