Chissà quanti virtuali “Scusa Ameri” ascolteremo domenica, se seguissimo la giornata calcistica seduti nel salotto di casa davanti alla vecchia radio con le grandi manopole. Volata a due, tra loro due, Milan e Inter, le squadre di una Milano del pallone che ha deciso di tornare a dettar legge nel bistrattato, ma sempre emozionante campionato italiano. Ha iniziato l'Inter, nella scorsa stagione, a issare la bandiera nerazzurra sul pennone più alto del Duomo e il Milan, pur staccato da tempo, è riuscito nella bagarre dell'ultima giornata ad arrivare secondo, conquistando la possibilità di tornare dopo una vita a giocare nell'amata Champions League. Dopo nove lunghi anni, abbattutta la dittatura della Torino bianconera e il derby milanese, il più affascinante e aristocratico delle stracittadine, è tornato così ad essere derby scudetto.

A dire il vero, ai nastri di partenza della stagione odierna, le due milanesi non partivano con i favori del pronostico. L'Inter campione aveva ceduto due pezzi da novanta come Lukaku e Hakimi, non era disponibile Christian Eriksen per i noti tristi motivi e mister scudetto alias Antonio Conte aveva deciso di togliere il disturbo, pensando a una squadra gravemente ridimensionata rispetto a quella che aveva trascinata al trionfo. E invece la Beneamata, guidata dall'ottimo Simone Inzaghi ha prima inseguito proprio il Milan affiancato dal Napoli, poi ha addirittura iniziato a sciorinare gran calcio con conseguente primato raggiunto che, a un certo punto della stagione, i più ritenevano inattaccabile. E nel mezzo è arrivata in casa nerazzurra una Supercoppa italiana battendo a San Siro l'altra rivale storica di nome Juventus. Per non parlare di un cammino in Champions che ha visto i nerazzurri raggiungere gli ottavi dopo una vita, andando addirittura a vincere ad Anfield contro il Liverpool che sabato 28 maggio contenderà il trofeo al Real Madrid in quel di Parigi.

Insomma, sembrava tutto in discesa per l'assalto alla seconda stella, ma il Diavolo ha avuto la bravura di non mollare mai la presa, ispirato da uno Stefano Pioli che pur mantenendo lo status di Normal One ha compiuto qualcosa di speciale guidando i suoi alla testa della classifica con due punti di vantaggio sui rivali di sempre, quando mancano solo novanta minuti al termine di questo interminabile campionato. Nonostante questo, l'Inter è più forte del Milan? Riteniamo di sì, viste le prestazioni nei derby, sì anche in quello perso negli ultimi venti minuti e che probabilmente ha segnato la svolta del torneo. La superiorità nerazzurra si è evidenziata poi nella semifinale di ritorno in Coppa Italia, quando nel Meazza gremito l'Inter ha conquistato la finale di Roma battendo i rossoneri per 3-0. E sappiamo poi come è andato a finire l'ultimo atto della Coppa nazionale, anche in questo caso a lasciarci le penne è stata la Juventus, con il popolo nerazzurro in estasi.