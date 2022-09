Tre sconfitte in sei partite ufficiali non sono accettabili per la squadra che nella scorsa stagione ha lottato sino all'ultima giornata per lo scudetto e ha alzato due trofei. Non sono accettabili perché, dopo i ko con Lazio e Milan, pari grado in campionato, anche con l'ingiocabile Bayern Monaco ammirato mercoledì a San Siro diventava importante raggiungere un risultato positivo, oggettivamente quasi impossibile, per non sentire parlare di Inter in crisi. Invece non abbiamo registrato nessun colpo di scena nella prima uscita europea, hanno vinto i più forti secondo logica.

Ecco, questa Inter, al momento, non sembra in grado di stravolgere le logiche che dominano il calcio, come invece, ad esempio, è riuscito a fare il Napoli contro il Liverpool, finalista di Champions nella scorsa stagione e vincitore, a inizio di questa, della Community Shields ai danni del Manchester City di Guardiola e Haaland. Questa Inter, ora priva di Romelu Lukaku, è una squadra piatta, senza cambio di passo, con una difesa divenuta tristemente perforabile nonostante l'indubbia bravura dei singoli che compongono il pacchetto arretrato. L'Inter poi non corre, o quanto meno, sembra correre male.

Al centro del problema, come sempre avviene in questi casi, c'è l'allenatore. Simone Inzaghi è un ottimo giovane tecnico, pienamente dentro la causa nerazzurra e ha contribuito ad arricchirne la bacheca con la conquista della Supercoppa e della Coppa Italia. Chiederne l'esonero, da parte soprattutto dei frequentatori dei social, è un atto che servirebbe a cadere definitivamente nel baratro. No, da questa situazione, visto che non siamo nemmeno a metà settembre, si deve uscire tutti insieme, perché tutti hanno la loro porzione di responsabilità. Società e proprietà comprese.