In un editoriale durante la stagione conclusasi a fine maggio, mi sono soffermato sul crossover Inter-filosofia. Avevamo proiettato i movimenti strutturali dei nerazzurri al funzionamento degli ingranaggi della filosofia spinoziana. Una macchina perfetta, ricollocata nella teoria dei Sistemi di Luhmhan, denominata "differenziazione funzionale". Si sono evidenziate la qualità del centrocampo, l'implacabilità di Lautaro, la bravura di Sommer in costruzione, le uscite dei difensori che sparigliano le carte delle difese avversarie; tutte identità racchiuse nella diversificazione degli elementi del collettivo in base alla funzione che hanno o al compito che devono svolgere. Ci sono (nel senso ontologico di esistere e persistere) dei parametri prestabiliti, che equivalgono alla tattica, poi delle operazioni collegate per la buona riuscita delle singole situazioni.

Ebbene, per la prossima stagione la proiezione del lavoro costante resta positiva e il parallelismo concettuale potrebbe anche progredire, se pensiamo a un Demone (Inzaghi) Demiurgo pronto a riformulare la squadra a sua immagine e somiglianza. Il compito prevalente del tecnico sarà quello di instaurare nei nuovi arrivi la mentalità competitiva di un gruppo che ha funzionato alla meraviglia nei suoi meccanismi complessivi.

L'assunto basilare del principio teorico è che ‘nulla accade per caso’, ma secondo precise ragioni e necessità contingenti. Ora, le ragioni sono concepite dai dettagli che il mister accuratamente si propone di curare in ogni allenamento. Lo spirito di gruppo, inteso come vita di gruppo ed extra-gruppo, ma non solo. Miglioramenti nel tempismo per la lettura delle situazioni, creazione di empatia per fortificare lo spirito del collettivo, crescere progressivamente dal punto di vista tattico e cercare sempre i miglioramenti tecnici nelle singole contingenze. Inzaghi ha saputo curare questi aspetti, concentrandosi anche sui dettagli, sempre decisivi se si vuole ambire al successo.

E quel ‘Nulla accade per caso’ sarà il mantra (il principio fondativo) dell’Inter. Fino a quando il funzionamento partirà da quell’assunto incontrovertibile, i tifosi potranno divertirsi.