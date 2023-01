In questo momento la fetta di pianeta che condivide lo stesso fuso orario sta salutando il 2022 e accogliendo il nuovo anno, magari interpretando vagoni di festosi trenini, non curante dell'amor proprio e legittimata da qualche bicchiere di troppo. In questo momento mancano meno di 93 ore al fischio d'inizio di Inter-Napoli, che riaprirà ufficialmente le danze del campionato italiano nel primo turno dopo la sosta Mondiale. Molte voci concordano sul fatto che la seconda parte del torneo sarà diversa rispetto alla prima e che in pratica ne comincerà uno nuovo, con equilibri che verranno ridefiniti e più possibilità per chi non ha fatto benissimo nelle prime 15 giornate. Chissà, sarà il campo a dare risposta. E per l'Inter i margini d'errore saranno ridottissimi, nulli considerando il primo incrocio del nuovo anno, contro la capolista Napoli che su 45 punti in palio ne ha dati ben 11 ai nerazzurri. In parole semplici, o si vince o saranno, direbbe Lino Banfi, 'volatili per diabetici'. Tutta la pressione sarà addosso ai ragazzi di Simone Inzaghi, che godrà comunque del supporto a distanza, in taluni casi celato per motivi di campanilismo e rivalità, di tutte le altre squadre speranzose di ridurre il distacco dalla vetta. Perché è inevitabile che in caso di vittoria l'Inter il favore non lo farebbe solo a sé stessa.

Dalle notizie che filtrano da Castel Volturno, Spallettone non avrà particolari problemi di formazione e sarà libero di sfoderare tutta la sua creatività e sagacia tattica per superare l'Inter. Un paio di dubbi per Inzaghi, che deve valutare le condizioni di De Vrij e Mkhitaryan, a rischio forfait. Torneranno, presumibilmente dal primo minuto, i due grandi assenti della prima parte di stagione nerazzurra: Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Soprattutto con il rientro del belga realmente gli equilibri dell'Inter saranno ridefiniti, perché finalmente si vedrà la squadra che Inzaghi aveva in mente inizialmente, una volta definito il ritorno a Milano del belga. E che in pratica non ha mai potuto schierare, costretto a tornare alla filosofia della scorsa stagione che comunque aveva pagato dividendi.