Uno degli ultimi argomenti di discussione sull’Inter riguarda Robin Gosens e, più genericamente, quella fascia sinistra che nella stagione al via tra meno di due settimane sarà orfana di un top player del ruolo come Ivan Perisic. L’assenza di Ivan il Terribile, che per l’ultimo grosso contratto della sua carriera ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con il club nerazzurro e di riabbracciare Antonio Conte al Tottenham, è innegabile che si farà sentire. E non può essere altrimenti, visto che di esterni a tutta fascia dotati di quel modo di interpretare il ruolo da quinto di centrocampo ed in possesso della tecnica, dell’intelligenza tattica e dello strapotere atletico del croato, in giro, ce ne son ben pochi. Se non nessuno.

Il mix tra il dato anagrafico e le esigenze economiche ha però obbligato i dirigenti di Viale della Liberazione a non spingersi oltre certe cifre per un rinnovo che sarebbe stato oro, specie dopo la mossa di mercato che ha permesso all’Inter di coprirsi in anticipo in quella zona di campo con l’investimento su Gosens. Che no, non è diventato improvvisamente un ‘brocco’, un ‘bidone’ o un ‘flop’, come troppo frettolosamente etichettato da chi pare aver dimenticato con troppa facilità le stagioni ad alto livello del tedesco con la maglia dell’Atalanta. Robin ha sempre recitato un ruolo da protagonista in Serie A (e quindi in un campionato che conosce alla perfezione), risultando tra gli esterni più letali d’Italia e d’Europa.