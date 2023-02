Il pareggio di Genova contro la Sampdoria ha giustamente deluso il popolo nerazzurro. Quella partita, contro la penultima in classifica e con grandi problemi extracampo, andava chiusa ancora prima che l'arbitro fischiasse l'inizio delle ostilità. L'Inter seconda in graduatoria aveva vinto meritatamente il derby una settimana prima, l'avversario non doveva avere speranze. Ma le partite si vincono buttando il pallone all'interno della porta avversaria. È la regola base del calcio, semplice, ma basilare. Il match è invece terminato con un triste 0-0 perchè la Beneamata non è riuscita a segnare.

Ma le gare vanno lette al di là del risultato se si voglia fare un'analisi seria, corretta, e non condizionata da prevenzioni e antipatie. Sarebbe stato grave, per il giudizio sull'allenatore, se l'Inter non avesse vinto perché incapace di creare occasioni da rete. E invece il tabellino della gara di Marassi parla di ben venticinque tiri scagliati verso la porta blucerchiata difesa dal bravo Audero. Molte occasioni per passare, dunque, alcune clamorosamente fallite. Ricordiamo il tiro al volo di Dimarco a pochi passi dalla porta avversaria con il pallone colpevolmente svirgolato.

Sotto accusa, però, è finito ancora una volta Simone Inzaghi, questa volta criticato anche dalla Curva che sino a lunedì scorso aveva sostenuto il mister senza se e senza ma. Quindi apprendiamo che Inzaghi, che da calciatore di mestiere faceva il centravanti, avrebbe dovuto lui battere Audero e regalare i sospirati tre punti. Che l'Inter manchi di continuità, lo abbiamo più volte scritto. Che la squadra, in questa contraddittoria stagione, tenda a non aggredire subito le partite con le cosiddette piccole è senz'altro un'amara verità che chiama in causa anche il tecnico.

Ma a Genova, a mio avviso, l'Inter ha fatto quello che doveva fare, pur non entusiasmando. La colpa, grave, è di non aver concretizzato le azioni sviluppate, specialmente nel primo tempo. E ora, abbandonata l'ultima speranza di poter essere l'anti Napoli, l'Inter si trova nel mischione di quelle squadre che aspirano a entrare nelle prime quattro. Tant'è.