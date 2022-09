Finalmente il calciomercato si è chiuso. Scrivo finalmente perché, pur amando tantissimo questo mestiere, è un periodo piuttosto complicato. Sicuramente stressante e particolare, spesso e volentieri divertente, ma pure totalizzante. Sai quando inizi, forse, ma mai quando finisci. Attenzione: ho voluto la bicicletta, quindi pedalo più che volentieri. E sono consapevole che chi lavora in fabbrica si stanca sicuramente molto più di noi, ma vi assicuro però che pure l’impegno mentale e psicologico, oltre a quello prettamente fisico, richiede il dispendio di non poche energie.

Una delle parti che meno apprezzo di questo periodo, anzi, che proprio non mi piace, è smentire le notizie dei colleghi. Ma tant’è, a volte, un po’ troppo spesso a dire il vero, si è costretti a farlo. Tanto per mettere i puntini sulle i, Jordi Alba non ha mai rifiutato l’Inter, semplicemente perché i nerazzurri non potevano nemmeno permettersi il suo ingaggio. Discorso simile per Dest, che non può avere preferito il Milan alla Beneamata semplicemente perché cercare un laterale destro quando in rosa hai Dumfries, Bellanova e Darmian non avrebbe avuto senso. Ma soprattutto: Milan Skriniar non è un nuovo giocatore del PSG.

Lo slovacco è rimasto a Milano e presto la il club di Viale della Liberazione proverà a blindarlo. Ovviamente ad esultare per la permanenza del centrale sono stati i tifosi dell’Inter, mentre ad inveire maggiormente non sono stati i sostenitori del PSG, ma quelli delle rivali italiane della Beneamata: particolare che significa moltissimo. Per usare i termini del volgo: “Fegati spappolati, rosicate e bruciori di stomaco garantiti”. Il ragazzo è una colonna della squadra e dell’interismo. E in un calcio dove le bandiere non esistono più, può tranquillamente essere l’eccezione che conferma la regola. Certo, qualora fossero arrivati 80 (ma forse pure 70 milioni) Skriniar sarebbe stato “accompagnato alla porta”, zero dubbi su questo, ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte.