In questo 2023 si sono già disputati quattro derby. E tutti sono stati vinti, anzi, sarebbe più corretto scrivere stravinti, dall’Inter. A gennaio, in quel di Riad, dove ero presente insieme ad una manciata di giornalisti e a migliaia di tifosi locali nerazzurri, era sembrata quasi un’amichevole. Il 3-0 in terra araba non fotografò davvero l’andamento della partita, semplicemente perché il risultato sarebbe potuto (e dovuto) essere ancor più rotondo in favore dei nerazzurri. Poco male, vista la Supercoppa conquistata e il primo titolo stagionale (chi critica i ragazzi di Inzaghi non ha vinto nemmeno la Coppa del Nonno, ma questo è un altro discorso).

Poche settimane più tardi, in una gara sicuramente più tirata, ecco l’1-0 firmato Lautaro. Viste le statistiche il Milan non avrebbe mai e poi mai potuto pareggiare, dati gli zero (sì, zero, potete controllare) tiri in porta del match da parte del Diavolo, ma ecco comunque la seconda vittoria consecutiva sui cugini.

Che dire poi degli Euroderby? Nel primo, quello di andata, togliendo 7 minuti – in cui l’Inter sembrava uno squadrone e il Milan e una squadretta – la gara è stata tutto sommato equilibrata… No, scusate, non è vero. I nerazzurri hanno dominato dal primo al 90’. C’era un rigore enorme per un pugno deplorevole di Krunic su Bastoni che sarebbe dovuto essere espulso. E il 2-0 stava strettissimo a Lautaro e compagni. Al ritorno poi, un 1-0 in super controllo che ha regalato la finalissima di Istanbul. Ergo, se analizziamo quanto accaduto nel 2023 non c’è partita tra le due contendenti.

Ma sarebbe un errore enorme cullarsi sugli allori. Non tanto per la legge dei grandi numeri – perché se sei più forte, resti più forti -, quanto perché è una nuova stagione, con nuovi protagonisti e alla quarta giornata del campionato può succedere di tutto. Il Milan vinse con merito 3-2 all’inizio dello scorso torneo. Poi però i risultati evidenziarono senza se e senza ma chi fossero i padroni di Milano. Il passato in questo caso non conta. Solo il verde stabilirà questa volta l’undici migliore. Non si parte, per sfortuna dei nerazzurri, dal 7-0 di quest'anno solare.