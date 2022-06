Luci a San Siro se ne accenderanno ancora. Parola di Alessandro Antonello che a distanza di mesi torna finalmente a pronunciare un sorriso e soprattutto parole che riportano una ventata di ottimismo sulla questione nuovo stadio. Progetto che l’amministratore delegato dell’Inter torna a legare (quasi) indissolubilmente alla tanto amata Scala del calcio. "Qui si ragiona su San Siro. E con il Milan ce lo siamo detti in maniera chiara. Poi è la tempistica che orienta le nostre decisioni. Se saranno rispettate quelle dichiarate in questo incontro, nessun dubbio. Altrimenti saremmo pronti a valutare alternative. L’alternativa Sesto tiene dentro anche noi, lo sa anche il sindaco Sala" precisa Antonello alla Gazzetta dello Sport, dove precisa la priorità del club nerazzurro di proseguire con l'idea numero uno: ovvero quella di costruire una cattedrale del calcio contemporaneo partendo dalle fondamenta del Meazza. "Inter e Milan sono sempre state allineate e lo sono tuttora. Se i rossoneri dovessero decidere di andare avanti da soli? Non credo avvenga. Ma nel caso troveremmo una soluzione. Perché no, magari anche a San Siro da soli, ma chiaramente con presupposti diversi dagli attuali" ha concluso. Una conclusione che suona anche da 'avvertimento', nel senso più diplomatico del termine, ai cugini, dal canto loro sempre più propensi a spostare l'attenzione sulle aree dell'ex Falck a Sesto San Giovanni.

La necessità di rinnovamento non cancella la forte volontà nonché desiderio di continuità con il passato, un non so che di romantico mai nascosto dalle due società, Inter in primis come dimostrano ulteriormente gli svolgimenti attuali. A distanza di mesi, intanto, di nuovo c'è che i due club e il comune di Milano hanno riaperto i dialoghi in merito alla questione, tornando finalmente a muovere qualche passo in avanti, passo che sposta nuovamente il baricentro nella Milano sud, con o senza i cugini - facendo fede a quanto pronunciato dall'ad nerazzurro sebbene secondo il Corriere della Sera l'obiettivo sia quello di cercare una soluzione comune per continuare insieme. Insomma, i buoni propositi ci sono tutti, ma mai come questa volta, è il caso di dire che sarà il tempo a fornire soluzioni e risposte. Saranno infatti le tempistiche, nodo principale della questione, a dettare - probabilmente - il futuro. Futuro che verrà presto discusso a partire dal dibattito pubblico che avrà luogo tra settembre e ottobre, a stagione calcistica già inoltrata.