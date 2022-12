Spente le luci del Mondiale, dopo una finale epica di bellezza calcistica purissima, in Italia i riflettori si sono accesi immediatamente sul calciomercato. Troppo distante l'inizio della seconda parte della stagione per parlare di tattica, probabili formazioni e corsa scudetto. Messa nel cassetto dei ricordi l'istantanea di Lionel Messi che solleva la Coppa del Mondo con addosso il bisht, materiale prezioso per chi si occupa di geopolitica, non sorprende che il pallone, strappato dai club dalle mani prepotenti del presidente FIFA Gianni Infantino, riprenderà a rotolare seguendo le leggi del Dio denaro. Le stesse che governano anche il calciomercato, il macrotema su cui Piero Ausilio è stato bersagliato di domande dai cronisti il giorno dopo Argentina-Francia, a margine della serata in cui ha ritirato il 'Premio Maestrelli come migliore ds. Dall'esperto dirigente, che negli scorsi giorni è pure salito in cattedra a Coverciano per raccontare il suo percorso professionale, sono arrivate risposte telefonate, ovviamente studiate a tavolino prima della serata, sulle strategie del club nerazzurro. In ordine sparso: c'è sempre ottimismo per il rinnovo di Skriniar, Gosens resta, gli 'acquisti' saranno i recuperi di Lukaku, Brozovic e Correa. Nei discorsi del direttore sportivo hanno trovato spazio anche gli altri giocatori in scadenza, messi in secondo piano dalla situazione spinosa legata al prolungamento dello slovacco: Dzeko, Handanovic, D'Ambrosio e Darmian sono i nomi citati esplicitamente da Ausilio, il quale – come tutta la dirigenza – dovrà far tornare i conti a livello di monte ingaggi per costruire una rosa competitiva su più fronti anche in vista della prossima stagione. Interventi di 'riparazione' alla rosa non sono previsti nel breve periodo, anzi: l'obiettivo è consolidare il materiale a disposizione di Inzaghi, sapendo che entro il 30 giugno un big dovrà essere 'sacrificato' per realizzare il famoso attivo di mercato. Si parla da tempo di Denzel Dumfries, per il quale potrebbe essere imbastita con il Chelsea un’operazione in stile Udogie tra l’Udinese e il Tottenham: il giocatore, in pratica, verrebbe acquistato dai Blues a gennaio e parcheggiato in prestito a Milano fino a giugno. Si perlustrano anche queste opzioni in Viale della Liberazione, dove le strategie possono cambiare da un momento all'altro.